7 lareiras bombásticas que se adaptam a qualquer jardim

Quem não gosta de poder passar as noites de Verão ao ar livre na companhia da família e dos amigos? Seja no jardim ou no terraço, todos apreciamos um ambiente acolhedor que nos proporcione conforto. No artigo de hoje, mostrar-lhe-emos sete maravilhosas lareiras adaptadas a uma utilização ao ar livre. Para além de úteis e funcionais, são esteticamente apelativas e transformam as áreas em que estão inseridas. Inspire-se nas imagens que seleccionámos para si.