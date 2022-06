10 cozinhas rústicas surpreendentes

Esta é uma cozinha rústica à portuguesa. O estilo é denunciado sobretudo pelos móveis com um desenho muito tradicional que foram pintados usando a técnica do decapé, de modo que têm um aspecto envelhecido. Os elementos decorativos são também reveladores do estilo adoptado para este espaço como o candeeiro ou a toalha em croché, muito especial, muito portuguesa, muito rústica. Curioso para conhecer mais desta habitação com alma portuguesa? Leia aqui.