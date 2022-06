Uma casa inigualável na zona nobre de Hamburgo

As casas configuradas numa lógica de plano aberto garantem uma comunicação sem constrangimentos entre todos os espaços que as conformam. O contacto entre todas as áreas faz com que a relação entre elas seja totalmente directa e se possa desfrutar da totalidade da casa a partir de qualquer ponto. Uma moderna lareira de esquina com uma protecção de vidro rompe com a monotonia das paredes brancas e, devido à sua posição, atende a mais do que uma parte da casa.