Anexos modernos para casas clássicas

Esta moradia histórica situada na Áustria era demasiado pequena para satisfazer as necessidades dos seus habitantes que, por esse motivo, encomendaram aos arquitectos do Atelier Fürtner-Tonn um extensão para a sala de jantar. A extensão, embora contraste com o edifício original, insere-se elegantemente no quadro geral. Os profissionais optaram por uma estrutura cilíndrica que se abre com grandes janelas para o jardim. Apesar das diferenças na forma e na linguagem, alcançou-se um efeito harmonioso graças à cor uniforme e à discrição do volume.