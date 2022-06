Um celeiro perfeito para viver

No interior o facto de se tratar de arquitectura típica de celeiro é claramente uma mais valia que torna este espaço especial e incrível. O pé direito é mais alto tendo a estrutura do telhado à vista, a luz invade o espaço de forma muito agradável. Aqui chão escuro e paredes brancas contrastam com os vários elementos da madeira, um dos materiais mais utilizados nesta cozinha.

A ilha em madeira clara é super elegante e muito útil, dividindo-se em várias partes, com diferentes funcionalidades. Conheça aqui interpretações contemporâneas de cozinhas com ilha. Uma cozinha moderna com um estilo simples.