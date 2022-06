Uma casa de tijolozinhos inacreditável

Como a imagem nos mostra, a implantação sobre o limite do terreno no lado da esquina permitiu a libertação de uma ampla faixa de terreno na lateral entre a casa e a construção vizinha. Este espaço livre é utilizado na maior parte do tempo como área livre e ocasionalmente como espaço recreativo. A divisão com o terreno faz-se a partir de um muro verde que garante privacidade e uma vista agradável aos moradores.

Os ambientes sociais, situados no piso térreo, e os espaços íntimos, situados no piso superior, abrem-se para a parte posterior do terreno e para o jardim, em busca da luz natural e do contacto prazeroso com a natureza.