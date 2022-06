7 passos para um estúdio de sonho!

O segredo para ter um estúdio luminoso, confortável e acolhedor é de tirar partido dos móveis simples e minimalistas. Nunca se esqueça que menos é sempre mais!

Os acessórios, como as cortinas, os quadros, os vasos de plantas ou as velas podem ajudar a criar uma atmosfera aconchegante, sempre em paralelo com peças simples. Olhe esta fotografia e veja como a arquiteta de interiores Pureza Magalhães apostou na simplicidade, móveis de linhas retas, lisos, cores neutras e monocromáticas, móveis proporcionais ao tamanho do espaço. Aqui rege apenas o essencial e a ideia é mesmo esta, limitar-se ao que se precisa e não atulhar um estúdio com móveis e mais móveis, que só sobrecarregariam a pequena área.