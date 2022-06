Materiais reciclados para a sua sala de jantar

Tem São as peças de mobiliários que mais depressa se danificam numa casa, pois são as mais mexidas e as que mais cargas suportam. Por esses motivos é normal que ao fim de alguns anos tenha lá por casa algumas cadeiras sem conserto possível, e que as outras venham a ficar desemparelhadas por ser praticamente impossível encontrar artigos idênticos.

Transforme essa contrariedade em algo belo! Faça uma decoração como a da imagem da autoria da ’Entre Led e Design’, de Viseu. Compre cadeiras diferentes, de preferência feitas com materiais reciclados como o plástico, e recupere as que puder. Combine cores e materiais diferentes. Combine o velho e o novo. Mas cuidados com os exageros ou arrisca-se a ficar com uma decoração absurda, e completamente desequilibrada!