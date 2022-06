Apartamento pequeno, grandes soluções

Na sétima colina da capital fica o Bairro Alto, um marco da noite lisboeta e coração da vida boémia. Mas também um bairro típico e pitoresco, com ruas estreitas, sinuosas e prédios antigos

Zona de bares, tascas e restaurantes, lojas exclusivas e ateliês de moda, o Bairro alto é um local de referência cultural, polo de atração turística, percorrido noite e dia por turistas de vários pontos do mundo. Paradoxalmente durante o dia é uma área residencial muito calma, onde todos se conhecem, e por isso mesmo é um local muito procurado para viver ou instalar uma casa comercial. Esta procura impulsiona o mercado de compra, venda e arrendamento, levando a que os seus prédios centenários sejam frequentemente alvo de renovações fantásticas, em que apartamentos envelhecidos dão origem a casas modernas, mas sempre com um tom retro e um pouco nostálgico. Precisamente o caso do apartamento que aqui lhe queremos mostrar!

Situado na rua do Norte, o prédio é um típico prédio da Lisboa antiga, revestido de azulejos, com pequenas varandas de varandins de ferro forjado, e sofreu uma intervenção de remodelação profunda para ser adaptado ao mercado de arrendamento de curta duração. O projeto é da autoria do gabinete de arquitetura ’Pedro Ferro Alpalhão Arquitecto’ e nas palavras do seu criativo ’cumpriu e excedeu as expetativas! Nós concordamos totalmente e queremos partilhá-lo consigo. Venha, vamos mostrar-lhe em as fotografias!