Uma casa para viver no paraíso

Como será viver no paraíso? Acordar todos os dias rodeado de beleza natural e conforto arquitetónico… Claro que as nossas casas são bonitas, decoradas por nós ao nosso gosto e à nossa medida, e provavelmente não as trocaríamos por nada. Mas quando nos deparamos com uma habitação como a que lhe vamos apresentar neste homify 360º todas as certezas se desvanecem e não conseguimos deixar de invejar o afortunados seres que ali vivem.

Esta casa brilhante e luminosa é a epítome do luxo, do estilo, da elegância, tirando todo o partido da extraordinária paisagem que a aloja… Está localizada em Medellín, Colômbia e o extasiante projeto de iluminação, que tanto a valoriza, foi desenhado pelos profissionais da Lighten.

Podíamos descrevê-la o dia todo, e mesmo assim não ser suficiente. Podíamos elogiá-la ainda mais, que era merecido, mas seria injusto para a sua curiosidade.

Acompanhe-nos, está na hora de ver com os seus próprios olhos!