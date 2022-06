Uma impressionante casa moderna

Na lateral percebemos um pouco melhor a curiosa estrutura de ’conchas empilhadas’ que aparentemente compõem os volumes da habitação. É uma opção estética muito interessante!

Com o seu cinzento agreste era de supor que se destacasse negativamente na envolvente, mas tal não acontece e na verdade parece fundir-se no azul do céu onde vai roubar alguma cor. Este efeito é fruto do revestimento composto por placas da mesma cor em tons ligeiramente diferente. Subtil mas muito eficaz!