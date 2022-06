De Espanha não vêm bons ventos, mas vêm bons apartamentos!

Durante o processo de reabilitação recuperaram-se algumas características clássicas do interior que haviam caído em desuso, mas estão novamente na moda. Falamos, em concreto, do piso com ladrilho hidráulico e dos tectos com vigas. Os azulejos, para além de serem um elemento muito decorativo e colorido, oferecem ao espaço um toque de criatividade e de personalidade. Os tectos foram renovados e as vigas de madeira acrescentadas. Para além de se fundirem com o resto da decoração da sala, as vigas trazem charme e rusticidade.