Uma remodelação 100% divinal

No livro de ideias de hoje, viajamos para a cidade do México para ver todos os detalhes de uma proposta residencial cujo projecto de interiores se define por uma estética industrial com detalhes elegantes.

Os autores desta intervenção são os profissionais do estúdio mexicano Mariangel Coghlan, uma firma prolífica que desenvolveu mais de 800 projectos em cinco anos de funcionamento.

Neste livro de ideias, mostrar-lhe-emos uma obra de remodelação que trouxe à casa mais funcionalidade e entrada de luz natural. Os autores removeram o tecto falso para ganhar altura no espaço interior. Esta decisão foi, sem dúvida, fundamental para determinar o resultado final. De acordo com os arquitectos, na memória descritiva do projecto, a intervenção exigiu apenas um mês de trabalho no estúdio e executou-se em três meses. No artigo, deixamos-lhe algumas imagens que mostram o processo de design do estúdio, como por exemplo a paleta cromática que inspirou todo o desenho interior.

Se aprecia o estilo industrial, faça uma pausa e espreite este livro de ideias.