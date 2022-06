Casa para uma família feliz no Algarve

O Verão está a chegar e a época balnear até já começou nalguns pontos do país. O que nos faz pensar em ir até ao Sul, mais propriamente ao Algarve para lhe mostrar uma ampla moradia fantástica onde pode pensar em passar as suas férias. Uma casa perfeita para uma família, não só em tempo de férias mas mesmo para habitar o dia a dia, tem todas as condições necessárias. E claro, tratando-se desta zona quente do país a casa incluí uma piscina, para aproveitar ao máximo!

Mostramos-lhe esta moradia pela lente do fotógrafo PEDRO QUEIROGA, com sede em Olhão, que conta já com um vasto trabalho de qualidade em fotografia de interiores e imobiliária.