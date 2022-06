Minimalismo em perfeita sintonia com o campo

Na casa de banho, apesar das linhas simples, há algumas coisas impossíveis de não destacar! Começamos pelo lavatório comprido, que facilita imenso as manhãs de correria de um casal, onde cada um pode tratar de si sem atrapalhar o outro; viramo-nos para a sanita, onde um pequeno muro oferece maior privacidade a quem a estiver a utilizar. E é precisamente deste muro que nos chega o melhor desta divisão: uma banheira com janela, onde a vontade de ficar nos bate no peito assim que a vemos! No caso de necessitar de um duche mais rápido, pode servir-se do poliban à direita! Para alegrar o ambiente, foram colocadas duas flores, que cumprem na perfeição o seu papel.