O interior de uma casa familiar portuguesa

As instalações sanitárias são uma combinação perfeita entre linhas modernas e materiais rústicos. A bancada e móvel em madeira e os espelhos suportados por cordas foram combinados com lavatórios simples e modernos. Como fundo desta paleta cromática, as paredes foram revestidas em azulejos azuis, criando uma harmonia perfeita com as restantes cores presentes na divisão.