Dicas sobre como sobreviver a um open space no trabalho

Trabalhar em equipa traz imensas vantagens quer a nível de grupo, quer a nível individual. Em primeiro lugar, há uma imensa interacção, que nos obriga a partilhar ideias, a defender o nosso ponto de vista, no ensina a ceder em certas situações e que nos faz crescer social e pessoalmente; por outro lado, há uma maior facilidade na motivação para atingir os objectivos de trabalho, havendo no entanto uma descentralização do poder (o que faz aumentar a responsabilidade individual). Além disto tudo que foi referido, a produtividade pode aumentar substancialmente, há sempre olhares diferentes com diferentes soluções para um mesmo problema e verifica-se uma grande complementaridade de papéis. Tudo isto nos ajuda a ser mais e melhor e nos traz um grande alento para continuarmos em frente! Mas, como em tudo na vida, há o reverso da medalha.

Trabalhar em equipa pode não ser um mar de rosas, pelo simples facto de estarmos a lidar com outras pessoas que têm os seus egos e que têm tendência a protegê-los. Ou seja, estar a trabalhar com diferentes personalidades pode tornar-se um pesadelo, pois nem sempre toda a equipa vai estar de acordo – e as discussões podem ir a coisas mínimas como o tipo de letra utilizado num documento ou a marcação da hora de uma reunião extra. Se juntarmos a isto o facto de se trabalhar num open space, os problemas aumentam exponencialmente! Há os que são peritos na limpeza, os que são extremamente sensíveis aos barulhos, os que não suportam ver comida em cima do espaço de trabalho (mesmo que não seja o espaço deles)… e é preciso dar a volta a tudo com alguma graciosidade e paciência, para que o ambiente se mantenha são! Assim sendo, a equipa homify traz-lhe hoje algumas dicas de como sobreviver num open space de trabalho, mantendo uma relação cordial com os seus colegas. Fique connosco e tome nota das que considerar mais pertinentes!