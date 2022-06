7 grandes dicas para carregar baterias no fim-de-semana

Para a maioria de nós, o fim de semana é algo de sagrado… É sinal de repouso, de descanso, de relaxe, de não cumprir horários, de passear, de reorganizar a casa… Enfim, vão se contando os dias da semana até chegar a abençoada sexta-feira.

E como em menos de nada é fim de semana vamos lá começar a projetar o próximo e todos os outros que estão para vir da melhor maneira. Já que o sol e as temperaturas mais altas prometem ser as nossas companhias. E começamos logo pela manhã… quer saber mais sobre as nossas dicas?

Ora descubra e saiba como ficar despertado já no próximo sábado!

Nota: vale também para quem tem folgas e não fins de semana.