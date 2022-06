10 ideias de 5 arquitectos de interiores!

Vamos começar com dois projectos do atelier Home Staging Factory, que se baseia num conceito americano denominado “home staging”. Este atelier ajuda os proprietários cada casas a rentabilizar os seus imóveis através de diversas técnicas de design de interiores. Os seus projectos englobam ambientes muito apelativos e sedutores, chegando a isso através do aproveitamento da luz e das cores. Com pouco investimento obtêm resultados fantásticos e as próximas duas imagens são prova disso.

Este primeiro exemplo é de um apartamento localizado no Chiado, em Lisboa. Tentaram criar uma decoração actual e, ao mesmo tempo, de luxo. Este espaço é o quarto de casal do apartamento que está directamente ligado à casa de banho, de forma muito subtil, parecendo que tudo faz parte do mesmo espaço. Uma excelente ideia de arquitectura de interiores!