Hotéis portugueses: alguns casos de sucesso

​O The Vine Hotel situa-se no Funchal, a nossa pérola do Atlântico. Oferecendo vistas deslumbrantes sobre a ilha, o hotel tem vindo a ganhar vários prémios como o “World’s Leading Design Hotel”, o “European Property Awards” e ainda o “European Hotel Design Awards”, estes dois últimos ganhos graças ao trabalho da sua designer de interiores, a conceituada Nini Andrade Silva, também ela oriunda da Madeira.

O hotel oferece uma piscina e um restaurante panorâmicos na sua cobertura que proporcionam vistas de 360º sobre a cidade, assim como um Spa dedicado essencialmente à vinoterapia. Para o projecto de Design, Nini Andrade Silva, inspirou-se no vinho e nos seus ciclos de produção, aliados às quatro estações do ano. Por sua vez, o famoso arquitecto catalão Ricardo Bofill, em colaboração com o arquitecto João Francisco Cires, propôs um projecto sofisticado e exuberante. O resultado não podia ter sido mais fascinante.

O The Vine reserva-lhe um espaço único com uma bela vista panorâmica sobre o Funchal: o 360º. Um bar no terraço com uma paisagem de cortar a respiração, que o convida a saborear o final do dia de uma forma exclusiva.