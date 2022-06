Uma moradia ao estilo rústico

Já no interior, e tal como foi mencionado no início deste artigo, os tons quentes dos materiais de revestimento ou peças de mobiliário definem completamente este espaço. Tal como pode ser observado, na cozinha prevalece o elemento madeira. A surgir tanto nas bancadas, como nas portadas e caixilho, na mesa de refeições e cadeiras, e também no tecto, vigas e madre, a madeira é o elemento principal neste espaço. No seguimento do mesmo pantone cromático, surge o revestimento do chão em pedra, assim como o tapete. De forma a contrastar, foi utilizado o branco para revestimento das paredes.