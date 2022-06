Uma antiga oficina transformada num loft

Com a mala de viagem pronta, a homify 360º de hoje irá leva-lo a conhecer o projecto de transformação de uma antiga oficina. Localizada em Belo Horizonte, no Brasil, este projecto de reabilitação da autoria do atelier Meius Arquitetura irá dar-lhe a conhecer a nova imagem da casa do avô. Contrariando a atmosfera nostálgica e antiga que associámos à casa dos avós, este loft irá certamente encantá-lo. Acompanha-nos nesta aventura?