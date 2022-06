Uma moradia excepcional

Já no interior e como lhe foi possível observar nas imagens anteriores, o facto de a altura do edifício estar sempre a variar possibilitou a criação de espaços com diferentes pés direitos. Um dos espaços excepcionais desta moradia é a sala de estar que ao ter um duplo pé-direito torna-se num lugar imperial. Aqui a luz natural é a protagonista do espaço. Se pela fachada da esquerda temos uma imensa quantidade de luz a invadir o espaço através do grande envidraçado, pela direita um pequeno rasgo de luz cria um certo misticismo. Aqui, a luz combinada com as diferentes texturas, superfícies e cores tornam este lugar num lugar único.