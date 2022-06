A reabilitação de uma moradia do Estado Novo

E passando para o interior, é possível observar a continuidade da linguagem encontrada no exterior da casa. Aqui, são os materiais naturais que têm principal destaque perante a definição desta cozinha. A pedra (material utilizado no exterior) surge também como revestimento de algumas divisões do interior. No caso da cozinha, o revestimento do chão trespassa para o plano vertical revestindo assim uma das paredes desta divisão da casa, criando uma continuidade espacial. De forma a contrastar com o tom claro da pedra e com o mobiliário fixo branco, o revestimento do restante pavimento em madeira maciça completa este espaço tornando-o num lugar sóbrio e sofisticado.