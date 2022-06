Remodelação cosmopolita no coração de Lisboa

E para começar o nosso tour por este apartamento, nada melhor que começar por apresentar-lhe os espaços públicos. De forma a tornar este espaço amplo, cheio de luz e repleto de vida, decidiu-se criar um open space que junta as áreas comuns da casa: a sala de estar e cozinha.

Com uma distribuição longitudinal, este espaço é separado (ainda que não fisicamente) através do uso da cor. A sala de estar caracteriza-se pela abundância de cor: a parede de tom cinza, o sofá de veludo em azul vivo e as riscas no tapete.

Já que se trata de um espaço relativamente pequeno em termos de área, optou-se pelo uso de poucos elementos decorativos para não sobrecarregar o espaço. Ainda assim, este apresenta-se como um espaço rico em formas, textura e cor.