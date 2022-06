Recusa uma casa de banho no quarto?

Uma casa de banho mais pequena, mas cheia de personalidade que espreita com beleza para o quarto. Repare no chão em alcatifa do quarto. São os tons escuros que predominam. Na parede da zona de duche também há uma espécie de quadro’, também ele com jogo de símbolos e linhas.

Uma forma de começar o dia, cheio de energia. Os ambientes de um quarto querem-se calmos e cheios de paz. Para que se deite e acorde revigorado. Inspire-se nas diferentes opções que lhe deixamos, não esquecendo que há milhares de fotografias na plataforma da homify.