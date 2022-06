Maneiras eficazes de disciplinar filhos preguiçosos

DYI – do it yourself, ou faça você mesmo , em português.

Não há nada que desenvolva mais a autoconfiança, a disciplina e a perseverança do que fazer algo com as nossas próprias mãos! E a indescritível sensação de realização quando finalmente contemplamos a nossa obra acabada?

Claro que as atividades devem ser adaptadas à idade da criança, mas quanto mais cedo começar mais simples será manter a disciplina e a concentração necessárias à realização das tarefas.

Poderá começar por intervir e ajudar, mas evoluindo no sentido da autonomização das crianças. Aos poucos poderá deixá-los voar com as próprias asas. No fundo, vamos ser honestos, crianças ocupadas são crianças mais bem comportadas!

Está com falta de ideias? Então vamos a sugestões… Tem uma pequena princesa? Façam coroas em papel e purpurinas, colares de contas ou personalizem peças de vestuários com brilhantes.

Lá em casa habita uma fada? Que tal começar com a varinha de condão, como a que se vê na imagem do quarto acima, da autoria dos designers de interiores Kohde, da Maia?

É um rapaz irrequieto? Que tal construir um papagaio de papel ou uma pista de carros com fita-cola colorida no chão?

Aproveitem agora os benefícios do tempo gasto em internet! Procurem, juntos, um projeto que lhes agrade, da imensidão de ideias que se encontram on line, e comecem a trabalhar!