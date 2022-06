Arquitectura modernista no seu melhor

O que esta habitação tem em comparação com outras inspiradas neste estilo é o contraste de materiais. Um volume que poderia ser considerado mais frio torna-se super agradável pelo contraste entre o betão e a madeira, e relaciona-se bastante bem com a envolvente. O jardim, desenhado a pensar neste tipo de moradia e no espaço disponível é muito agradável, essencial para a habitação, não só como espaço de estadia no exterior mas por aquilo que representa para quem o vive do interior da casa, as vistas e a frescura que proporciona. É também um elemento muito importante no enquadramento da habitação. Nesta imagem vê o pavimento em grelhas de enrelvamento. Uma solução muito eficiente quando é necessário um pavimento com capacidade de carga mas permeável e com um aspecto verde e natural.

