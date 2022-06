A Guest House onde todos quem ficar hospedados

Évora é uma cidade no interior de Portugal com uma história bastante rica e portanto com várias habitações antigas com potencial a precisar de uma recuperação. Este é exatamente o caso que lhe mostramos no homify 360º de hoje, uma casa antiga que foi recupera transformando-se numa moderna guest house de 35 m2. Alguns elementos do passado permanecem como a alongada planta da casa e elementos estruturais, tudo o resto é bastante moderno e confortável, reflexo dos novos tempos…

O projecto é da autoria do gabinete Tapada arquitectos, com sede em Lisboa.