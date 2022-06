Uma casa japonesa que inspira

A fachada é simples e moderna, com um bonito portão em madeira. A habitação localiza-se num lugar privilegiado com uma densa floresta verde nas traseiras. Os japoneses dão bastante importância à relação do jardim com a casa. Esta é uma casa privilegiada nesse aspecto tendo proximidade a uma vasta área de natureza.

Várias janelas estabelecem a relação com o exterior e possibilitam a entrada de luz natural. Conheça aqui o melhor das casas japonesas.