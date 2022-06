Casa contemporânea inovadora

Integrado no conceito geral do espaço a casa de banho em madeira e vidro é um espaço confortável e relaxante. Uma divisão simples ainda que sofisticada, porque também este é um espaço importante no seu dia a dia. O mobiliário é muito moderno, com linhas elegantes. Apesar de ser um espaço fechado sobre si a luz natura continua a ser um aspecto importante assim incluíram-se janelas mais altas que permitem a luminosidade da casa de banho durante o dia, um aspecto fundamental. Inspire-se ao conhecer outras casas de banho muito modernas aqui.