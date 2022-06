Uma moradia especial: luxo e tradição

Antes de entrarmos, dando a volta à casa deparamo-nos com uma surpreendente sucessão de espaços e ambientes muito especiais, como por exemplo este terraço. Encontra-se um pouco acima da cota do jardim sendo acedido por alguns degraus. O terraço é parcialmente coberto pelo telhado sendo que as condições atmosféricas não serão um impedimento para aproveitar este espaço. Com algum mobiliário desde cadeiras, espreguiçadeiras e guarda-sol, todas as condições estão reunidas para belas tardes de lazer.