Diferentes gerações vivem no mesmo

Ter um jardim numa casa no centro de Lisboa, realmente não é para todos e é razão, mais do que suficiente, para alegrar-se e tentar viver este espaço ao máximo. Qualquer avó gostava de ter assim um jardim para brincar com os netos. Uma boa forma de os manter em atividade, enquanto lida com as exigências de uma casa.

Quando se tem avós por perto, nomeadamente quando a reforma chegou, há uma disponibilidade diferente. Os pais agradecem, os avós mantêm-se ocupados e os netos rejubilam. Aproveite o miminho. Todos sairão a ganhar. Uma casa adapta-se consoante as necessidades.