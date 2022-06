10 ideias para quartos juvenis!

Um quarto juvenil com um toque britânico. Dá tanto para rapaz como para rapariga e o facto de ser no sótão faz com que ele seja recolhido e dá o espaço necessário que um/uma jovem necessita. Apesar de ser no sótão e recolhido, é um quarto cheio de luz! As riscas azuis e brancas pintadas no tecto dão-lhe muita personalidade e são complementados pelos tapete da zona de estar. A zona da cama pode ficar ainda mais fechada e recolhida, impedindo a entrada de luz, através do cortinado pendurado na parede, tornando-se assim um espaço mais calmo e aconchegante.