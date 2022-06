6 dicas para cultivar os seus vegetais como um principiante

Alface, ervas aromáticas, tomates, pepinos: quem já provou legumes vindos diretamente de um jardim saberá perfeitamente que o seu sabor será mil vezes melhor, do que aqueles comprados no mercado ou numa mercearia, que seja biológica ou não. É diferente e ponto final. Sabemos o que comemos e como foi realmente produzido, além disso está sempre à disposição do nosso consumo. Por outro lado, é tão agradável ver e fazer crescer os seus próprios legumes numa horta! Mesmo que não tenha um jardim em sua casa, é possível criar os seus próprios legumes, pois existem diversas opções alternativas para criar, com pouco espaço uma horta, sem por isso negligenciar o seu desenvolvimento.

Hoje partilhamos convosco alguns sábios conselhos simples e úteis, para que possa desenvolver e cultivar os seus próprios legumes. Depois de tudo, não só poupará algum dinheiro, como também comerá com outra qualidade. Se quiser até poderá ser uma atividade de família, de certeza que os filhotes irão achar piada a esta ideia.