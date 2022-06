7 razões pelas quais deve ter um pátio de interior AGORA

Pactus, é a sua palavra de origem (do latim); Pátio é a palavra portuguesa que todos conhecemos. Se falamos muito em varanda, terraço ou jardim, hoje em dia voltamos ao pátio, um tipo de ambiente que está em voga no mundo do interior/exterior. E tem as suas razões…

Esta plataforma cimentada, pavimentada ou revestida de azulejos, pode ser vidrada, criando um resguarde do frio e um perfeito jardim de inverno. Uma sugestão bem agradável para um sentimento próximo com natureza, sem por isso passar frio. Porém, dentro do mesmo objetivo, são várias as casas modernas, bem como as mais antigas habitações, que querem recuperar este conceito de origem moura.

Quer descobrir o porquê de criar um pátio na sua casa? Prometemos que não se vai desiludir…

Temos 7 razões válidas para o convencer… descubra…