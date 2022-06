Uma habitação ecológica incrível

Cada vez mais as preocupações ambientais estão na ordem do dia e se procuram criar habitações o mais ecológicas possível de forma a reduzir a nossa pegada no planeta e viver de forma mais sustentável. A cada dia mais pessoas procurar viver ou trabalhar num ambiente flexível, confortável e agradável, é tudo isto que a WaterNest 100 integra.

A WaterNest 100 é uma casa flutuante amiga do ambiente, com uma área de 100m2, projectada por GIANCARLO ZEMA DESIGN GROUP, de Roma. A habitação é feita inteiramente de madeira reciclada e alumínio. A casa, de forma redonda possui varandas com amplas janelas que permitem desfrutar de vistas fascinantes sobre a água. O telhado é composto por cerca de 60m2 de painéis fotovoltaicos cuja energia gerada é usada para as necessidades da própria habitação. As divisões podem incluir sala de estar, jantar, quarto, cozinha e casa de banho, o que pode ser facilmente modificado de acordo com as necessidades de habitação ou trabalho. Poderá ainda ser utilizado como escritório, lounge bar, restaurante, loja ou espaço flutuante.

Os usos são flexíveis mas pode estar certo que terá uma bela vista e viverá/trabalhará em harmonia com a natureza.