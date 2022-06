Habitação de sonho com fotografias de babar

Muitas vezes é uma imagem que nos apaixona e nos convence a escolher um lar. As imagens fazem-nos sonhar com lugares e memórias, envolvendo-nos num imaginário distinto. Por estas e por outras razões, as imagens são elementos de extrema importância. Ao fotógrafo cabe o papel de captar momentos únicos para os poder entregar a outras pessoas.

As imagens que iremos de seguida observar são da autoria do profissional Pedro Queiroga. O fotógrafo de interiores e imobiliários presta um serviço de fotografia profissional realizado com uma das melhores lentes existentes no mercado. Para os mais aventureiros, o fotógrafo oferece ainda a possibilidade de realizar a sessão fotográfica aérea com recurso a um drone telecomandado!

Continue desse lado e venha conhecer uma magnífica habitação através destas imagens espantosas: