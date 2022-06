Apartamento moderno incrivelmente sofisticado

Ainda na mesma divisão é possível observarmos como a iluminação natural é um factor de extrema relevância para a conformação desta ambiência interior. É através de grandes vãos, que se estendem do pavimento até ao tecto, que a habitação recebe a luz natural que banha os espaços interiores. As grandes janelas possuem caixilharias em madeira que atribuem um grande conforto a esta divisão interior com um carácter de lazer.

No centro, uma mesa redonda, organiza o ambiente de uma forma organicamente moderna.