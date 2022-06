8 formas de organizar os seus sapatos!

Este é, de facto, o closet de sonho de qualquer mulher. Com mil e uma prateleiras, tudo branquinho, clean, simples e minimalista, para que as peças de roupa, sapatos e acessórios se sobressaiam no meio de tanta arrumação. A verdade é que chegar a um closet destes de manhã, torna muito mais fácil a criação do outfit (conjunto de roupa) que vamos usar nesse dia. Assim, a primeira sugestão que lhe damos é que organize os sapatos por ocasião, tal como estão na imagem. Existem duas prateleiras para os ténis/calçado desportivo, outra para os sapatos stilettos mais formais e outra para os que se adequam ao dia-a-dia e, ao fundo, vemos também prateleiras para botas – mais informais também. Não vamos pôr na mesma prateleira umas cunhas altas e uns ténis para o ginásio, não é? Não faz sentido e desorganiza-nos tudo, até mesmo o nosso pensamento e capacidade de conjugar as peças de roupa!