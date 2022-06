Extensão de uma agradável moradia em Londres

Se vista do jardim a extensão parece super bem integrada e um espaço agradável para estar veja os interiores. A luz natural revela-se de facto uma premissa fundamental, que torna o espaço muito confortável. A luz vem não só da fachada envidraçada como do próprio tecto com uma cúpula em vidro que permite contemplar o céu. Toda a claridade e ambiente gerado pelo domínio da luz natural é acompanhado pelas cores claras utilizadas no interior, sobretudo o branco. Os móveis são algo rústicos mas mantém o ambiente que ali se vive bastante leve e confortável. Desde os sofás em pele às cadeiras ou mesmo a mesa de jantar. A iluminação artificial é subtil, feita através de pequenas lâmpadas que se repetem integradas no tecto. O facto de o chão ter uma cor mais escura e ser mais pesado e frio não torna o espaço menos acolhedor uma vez que a luz é bastante e os elementos decorativos contribuem para este ambiente acolhedor, tais como as flores ou a toalha da mesa. O espaço perfeito para reunir família e amigos.