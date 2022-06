De quarto normal a quarto onde se respira paz

E como as palavras de Fernando Pessoa caem sempre bem, a MUDA Home Design decorou a parede com uma frase do poema “Eu sou do tamanho do que vejo” de Alberto Caeiro. Se as suas paredes precisam de uma mudança, mas não se quer aventurar com uma nova pintura ou um papel de parede, por que não optar por ornamentá-la com uma frase especial? No quarto há, aliás, outros motivos do género, designadamente sobre a estante da imagem anterior e na campânula que abriga a vela.