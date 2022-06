6 grandes maneiras de embelezar o seu exterior

As prateleiras… sim estas que gostamos tanto na decoração da nossa casa, podem encontrar lugar no espaço exterior! E de que maneira… Uma bela forma de contornar a falta de espaço, numa varanda ou até na entrada de casa. Todos estão habituados a ver as plantas e as flores pelo chão, mas se apresentarmos uma decoração floral em altura é sempre surpreendente e bem gracioso.

Pode optar por prateleiras tradicionais ou até copiar esta ideia DIY!! Com paletes ou caixas de fruta pode criar as suas próprias prateleiras, é tão fácil e barato, que é difícil resistir. Deverá inicialmente lixar um pouco a caixa, para a superfície ficar com um melhor acabamento, escolher uma cor, de acordo com a paleta cromática do seu exterior, fixar à parede e para o toque final, colocar uns vasos decorativos, com umas plantas bonitas e coloridas. Vai ver que com esta simples ideia o vosso exterior ganhará mais vida.