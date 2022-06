Jardins mediterrânicos: 9 esplêndidos espaços ao ar livre

A destacar-se no coração da bela e soalheira Ibiza, está o projecto de uma casa incrível construída num nível único cujo valor acrescentado surge por via do próprio jardim mediterrânico e de todo o espaço ao ar livre que acolhe. O pórtico de madeira entalhada harmoniza-se com o mobiliário de cores claras, formando uma combinação criada para se mimetizar com a vegetação circundante. A espontaneidade com que as plantas aparecem aqui é um factor fundamental para o sucesso estético do pátio.