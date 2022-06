Renovação de uma casa antiga com interesse histórico

Também no interior o charme do passado é evidente. Muitos elementos em madeira, alguns que ainda estariam em com estado e outros que terão sido recuperados. Desde o chão, as paredes, a guarda ou mesmo a estrutura do tecto, a Madeira é um dos principais elementos no interior desta habitação. A assegurar que não se perde o charme destes interiores históricos estão alguns elementos decorativos como o tapete e os candeeiros. O aquecedor é magnífico e certamente um elemento que já existia na casa e foi mantido.