TUDO o que precisa de saber para construir uma piscina no seu jardim!

As melhores superfícies para construir uma piscina são, por razões óbvias, as lisas. Por isso, se pretende construir uma piscina, mas a sua casa está sobre uma topografia inclinada ou irregular, deverá procurar outro espaço para a sua instalação ou construir uma base, como a que nos propões o estúdio Pórtico, de forma a conseguir precisamente aquilo que deseja sem necessitar de lidar com as irregularidades do solo.

A escolha do tamanho e da profundidade fazem-se levando em conta três factores: o uso, o espaço e a razão da construção. Se quer uma piscina para relaxar poderá ser suficiente construir algo pequeno mas se possuímos espaço suficiente por que não aumentar-lhe o tamanho? Por outro lado, se queremos uma piscina desportiva e temos um espaço amplo, mas não temos orçamento, então é preferível construir algo mais pequeno, mas bom. Afinal de contas, antes pequeno e bom do que enorme, mas de má qualidade.