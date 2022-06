15 casas de dois andares modernas e deslumbrantes

A Residência AM tem fachada uma fachada pequena e compacta. Materiais como o betão, a cerâmica, o vidro e o metal compõem este edifício. A forma da casa caracteriza-se pelas suas texturas, linhas suaves e tons neutros. O desenho é tradicional – com telhados de quatro águas e típicas telhas laranja -, mas apresenta laivos modernos presentes no vidro que integra o muro do jardim e na madeira horizontal dos portões e do guarda-corpo da varanda.