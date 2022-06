Interiores de casas modernas: o que se procura no presente?

O interior das casas modernas tem três características distintivas. São elas a fluidez do espaço, a entrada de luz e o minimalismo. As pessoas procuram, cada vez mais, divisões simples, arejadas, com uma estética agradável e com poucos móveis para que a circulação se faça com facilidade. É o caso deste quarto em que a cama aparece numa estrutura em madeira elevada em relação ao nível do chão, usufruindo da luz que entra através de uma ampla janela com vista para a natureza. Os únicos objectos decorativos são dois quartos emoldurados a branco e uma pequena estante com plantas singelas que surgem enquanto apontamento de cor num espaço onde o branco prevalece.