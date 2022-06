Que personalidade é que tem? Descubra a sua cozinha!

O seu lado aventureiro não o deixa seguir nenhum layout particular, o que gosta é da mudança e o que for será bom com toda a certeza. É aberto de espírito e de opiniões.

É uma pessoa que gosta de observar em silêncio, para depois pôr em prática, com todo o savoir-faire que adquiriu em todas as suas experiências e aventuras. Gosta de partilhar os seus pratos com os seus amigos e de estar relaxado com eles.

Além disso, o aventureiro que há em si, demonstra interesse por fenómenos físicos e biológicos. Gosta de cultivar os vossos legumes e ervas aromáticas na sua varanda ou jardim e gosta de comprar produtos novos para aventurar-se ao máximo na cozinha!

Agora que descobriu a sua personalidade na cozinha, veja este da astrologia, um máximo!!

