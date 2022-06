Mesas extensíveis: cabe sempre mais um ou outro!

Ideais para casas pequenas ou para famílias numerosas, as mesas extensíveis são peças de design inteligente pensadas e desenhadas para se adaptarem a necessidades diversas. Se a sua casa dispõe de um espaço limitado, mas gosta de receber os amigos ou família, é uma opção que deve considerar. Pelo contrário, se tiver uma zona de refeições ampla, mas não quer decorá-la com um móvel demasiado grande, também pode considerar esta hipótese. Afinal de contas, para que serve ter uma mesa grande em casa se no dia-a-dia não precisa de a utilizar? No artigo de hoje, mostramos-lhe dez mesas extensíveis, tanto em salas, como em cozinhas. Percorra as opções que lhe deixamos. Se calhar, encontra a solução de que andava mesmo à procura. Uma coisa é certa: tem que haver sempre lugar para mais um!